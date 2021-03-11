В Сочи из-за схода лавин в горах объявлено штормовое предупреждение

Фото мэрии Сочи

В соответствии с прогнозом синоптиков в Сочи объявлено штормовое предупреждение по причине высокой вероятности схода снежных лавин в горах. Такая вероятность существует в течение двух ближайших дней.

- В период от 18.00 11.03.2021 до 18.00 12.03.2021 в горах Сочи выше 1000 м будет лавиноопасно, на высотах выше 500 м прогнозируется слабая лавинная опасность.11-12 марта в горах выше 1000 м вероятно возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с сходом снежных лавин,- сообщает мэрия курорта.

Сотрудники экстренных служб просят сочинцев и туристов соблюдать меры предосторожности и избегать в эти дни выхода в горы.

Как ранее сообщалось, ураганный ветер скоростью до 27 м/с ожидается 11 и 12 марта в Лазаревском районе Сочи.

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В Лазаревском районе Сочи ожидают ураганный ветер 11 и 12 марта

Согласно прогнозу синоптиков, в Лазаревском районе Сочи в ближайшие сутки ожидается резкое усиление северо-восточного ветра. Причем, к 12 марта ветер может достичь по-настоящему ураганных показателей.(читать далее)