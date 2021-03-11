Пожарные в Сочи тушили сразу два вспыхнувших дома и магазин

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РФ

Пожар на улице Ленина в Сочи вспыхнул 10 марта. Загорелись два дома и магазин. Очевидцы сразу же вызвали на место спасателей.

- Вызов поступил в 16:09. Огонь охватил 500 квадратных метров помещений. Полностью ликвидировать огонь удалось 17:16. Пожар тушили с помощью трех звеньев ГДЗС и семи пожарных стволов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас подсчитывается причиненный учерб и устанавливаются причины возгорания.

- Используя пожарные рукава, сотрудники МЧС пролили конструкции здания, после чего, при помощи шанцевых инструментов провели разбор сгоревших элементов строения, - добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.