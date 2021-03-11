В Армавире ищут трех мужчин, расстрелявших местного жителя

Фото: архив КП Фото: Светлана Макеева

По данным следствия, преступление произошло ночью 6 марта. 36-летний мужчина отдыхал в одном из кафе Армавира, где у него и произошла ссора с тремя посетителями. Потом выяснять отношения конфликтующие отправились на улицу. Во время драки подозреваемые выпустили в мужчину не менее 4 пуль.

Однако пострадавший смог убежать от нападавших, добрался до больницы. Там ему оказали необходимую медпомощь.

- Следствие подозревает в преступлении 28-летнего Анзора Московцова, 36-летнего Аркадия Нерсесова и 40-летнего Василия Фролова. Они объявлены в федеральный розыск, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и генетико-баллистическая экспертизы.

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