Число жителей федеральной территории Сириус может вырасти в 3 раза в ближайшие 10 лет

Фото мэрии Сочи

Численность населения недавно образованной в Имеретинской долине федеральной территории Сириус может вырасти втрое за ближайшие 10 лет. По словам врио главы Сириуса Андрея Столярова, число местных жителей в этот период имеет все шансы вырасти с нынешних 13-14-ти до 40 тысяч человек.

Как считает Столяров, произойдет это за счет создания значительного количества новых офисов российских компаний, в которых будут работать около 8 тысяч сотрудников. Вместе с членами их семей это даст прибавку примерно в 25-26 тысяч человек.

- Это плюс к тем людям, которые уже находятся на территории. Итого более 40 тысяч и это без туристов , - сказал Столяров в интервью ТАСС.

Также в ближайшее десятилетие в университете Сириуса будут обучаться около 8 тысяч студентов, с котрыми будут работать примерно 1500 преподавателей и сотрудников ВУЗа.

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