В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел элитный «Ягуар»

Фото: телеграм-канал «Телетайп Краснодара»

Элитный автомобиль сгорел в не самом благополучном районе Краснодара. Полиция краевого центра ищет поджигателя дорогой машины.

В Музыкальном районе Краснодара неизвестные лица подожгли элитный Jaguar XE. Стоимость такого автомобиля колеблется в районе 3 миллионов рублей. Пожар произошел на улице Агрохимической на площади 30 кв.м.

Сигнал о возгорании автомобиля поступило в МЧС города 11 марта в 6 утра. Пожар тушили четверо пожарных и одна единица техники. Полиция также заинтересовалась этим происшествием.

На месте ЧП уже побывала следственно –оперативная группа, специалисты осмотрели место пожара. Сейчас по факту возгорания транспортного средства проводится проверка, - прокомментировал официальный представитель УМВД Артем Коноваленко.

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