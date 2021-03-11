В 2020 году на Кубани мошенники провели более 100 сделок с недвижимостью и присвоили себе чужое жилье

Фото мэрии Сочи

В 2020 году в Краснодарском крае от рук мошенников пострадало большое количество собственников жилья. Аферисты провели более сотни сделок по договорам купли-продажи недвижимости, присвоив себе чужое имущество. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю разъяснили, что необходимо сделать собственникам в первую очередь, чтобы предотвратить проведение незаконных сделок и сохранить квадратные метры.

С конца прошлого года прокуратура по Краснодарскому краю проводит расследование в отношении более сотни незаконно проведенных сделок по купле-продаже недвижимости. В настоящее время вернуть квартиру удалось лишь одной пострадавшей пенсионерке, однако это единичный случай. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рекомендуютвносить контактную информацию (электронный или почтовый адрес) о правообладателе недвижимого имущества в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а также подавать заявление о запрете на проведение сделок без личного участия собственника в Росреестр.

Согласно закону о государственной регистрации недвижимости, собственники имеют право вносить контактную информацию о принадлежащем ему имуществе. При внесении контактной информации в ЕГРН орган регистрации прав оповещает собственника обо всех действиях, которые проводятся с его недвижимостью.

К ним относятся:

- уведомление о постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет;

- уведомление о проведении государственной регистрации прав;

- уведомление об исправлении технической/реестровой ошибки;

- отказы в постановке объекта на кадастровый учет или регистрации права собственности;

- изменения характеристик объекта недвижимости в соответствии с документами, поступившими в порядке межведомственного информационного взаимодействия от уполномоченных органов государственной власти или местного самоуправления, в том числе в соответствии с судебными актами.

- Благодаря контактной информации правообладатель имеет возможность отслеживатьвсе операции, которые проводятся с его имуществом. Если без его ведома пройдет регистрация по договору купли-продажи или дарению, собственник сможет сразуобратиться в правоохранительные органы и пресечь преступные действия», – рассказал начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палаты Алексей Осин.

Внести сведения в реестр недвижимости вправе сам правообладатель либо его законный представитель. Сделать это можно подав соответствующее заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с собственником, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Заявление может быть подано в любом многофункциональном центре в печатном виде либо в личном кабинетена официальном сайте Росреестра в электронной форме.

При поступлении заявления сведения о контактах правообладателя вносятся в ЕГРН в течение трех рабочих дней.

Важно! Контактные данные правообладателя – это конфиденциальная информация, которая не предоставляется по запросу другим гражданам.

Еще одним способом по предотвращению мошеннических действий является подача заявления в Росреестр о невозможности проведения сделок без личного участия собственника.

Госпошлина за внесение сведений в ЕГРН о запрете на проведение сделок не взимается. Срок проведения процедуры составляет пять рабочих дней с момента обращения.

В случае, если кто-то сторонний подаст заявление на проведение учетно-регистрационных действий с недвижимостью, орган регистрации прав вернет заявление без рассмотрения.

Исключение составляют вступившие в силу решения суда, в которых обжалован сам запрет, а также требования судебных приставов-исполнителей. Но без решения суда, никто не сможет осуществить распоряжение недвижимым имуществом, даже при наличии доверенности.

Услуга по установлению запрета на проведение сделок без личного участия собственника особо актуальна для правообладателей, которые не могут постоянно находиться в месте нахождениясвоего имущества.

Подать заявлениео невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия или участия законного представителяможно лично, обратившись в офис МФЦ, или подав заявление в личном кабинете на сайте Росреестра (в этом случае заявление должно быть заверено электронной подписью).