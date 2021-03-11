Пенсионерка на Кубани грозилась убить пристава и получила 1,5 года тюрьмы

Фото: архив КП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Геленджике на полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении осуждена 59-летняя активистка Ирина Бабина, член незарегистрированной организации “Граждане СССР”.

Впрочем, женщину наказали не за ее политические взгляды, а из-за того, что она активно препятствовала приставам арестовать ее имущество.

Геленджикский городской суд признал местную жительницу виновной по ч.1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия против представителя власти").

Инцидент с Ириной Бабиной произошел в 2019 году, когда уполномоченный судебный пристав из-за кредитного долга планировал изъять у гражданки автомобиль.

- Женщина оказала приставам активное сопротивление - угрожала убить и обзывала госслужащих нецензурными словами, - сообщает пресс-службе Краснодарского краевого суда..

Женщина будет отбывать срок в колонии-поселении.

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