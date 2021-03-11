Фото мэрии Сочи

В завершение Масленичной недели,14 марта в Сочи, на главных площадях районов курорта, а также в центре- на площади Южного мола и в парке Ривьера , пройдет мероприятие под названием «Первая блинная Олимпиада».

- В обязательной программе в четырёх районах разыграют около 20 комплектов блинных медалей. Среди главных дисциплин Первой блинной Олимпиады – заплывы моржей, семейные соревнования по метанию «блинчиков» – эстафета по запуску морских камней над водной поверхностью на наибольшее количество касаний,- сообщает мэрия курорта.

В этот день на курорте пройдут также состязания по более традиционным видам - перетягиванию каната, прыжкам в мешках и на скакалке. Участниками могут стать все желающие.

Завершится торжество масленичной эстафетой – сочинские спортсмены пронесут миниатюрные копии чучела Масленицы.

Власти города намерены, в случае успеха начинания, сделать подобные состязания традиционными.

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