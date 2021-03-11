МТС развернула сеть 4G в Баскет Холле

Компания МТС развернула внутреннюю сеть 4G в Баскет Холле. Таким образом, она стала первым оператором, обеспечившим на площадке клуба «Локомотив-Кубань» и в крупном зале для концертных шоу скоростное интернет-соединение.

Напомним, главная арена Баскет Холла вмещает 7,5 тыс. человек. Помимо нее 4G будет работать в тренировочном зале, который рассчитан еще на полторы тысячи зрителей и спортсменов. Также покрытие распространяется на зону паркинга. Так что теперь у зрителей и болельщиков будет возможность вести прямые трансляции игр и шоу и сразу делиться фото и видео в соцсетях.