В Краснодаре «Южный завод тяжелого станкостроения» за 2 года выпустил более 20 станков

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Станки «Южного завода тяжелого станкостроения» используются в энерго- и атомном машиностроении, авиастроении, металлургии. Сейчас продукция ЮЗТС также отправляется на экспорт - в Литву и на Кубу.

В развитие завода инвестируются средства.

- На заводе реконструировали цеха, закупили новое оборудование. Всего в проект инвестируют порядка 3 млрд рублей, – сообщил директор департамента промышленной политики края Иван Куликов.

В планах руководства предприятия - занять четверть доли на рынке тяжелого станкостроения в России.

Предприятие работает на мощностях завода им. Седина с марта 2016 года.

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