Средняя стоимость авиабилетов Москва-Сочи выросла более чем на 20% по сравнению с периодом до пандемии

Фото Международный аэропорт Сочи

Аналитики агентства путешествий Туту.ру провели исследование с целью выяснить, как изменились цены на авиаперелеты внутри России к весне 2021,по сравнению с периодом годичной давности, когда о пандемии коронавируса еще мало кто слышал.

Эксперты основывали свои данные на авиабилетах на внутрироссийские рейсы, купленные на даты с начала марта по конец апреля этого года. Как выяснилось, цены на многие популярные направления выросли, и весьма заметно.

- Среди самых востребованных маршрутов средний чек на направление Москва — Сочи вырос на 21% и составил 5 416 рублей. Стоимость перелёта Москва — Симферополь выросла на 27% — до 5 903 рублей, а из столицы в Минеральные Воды — на 15%, до 4 796 рублей,- говорится в материалах исследования.

Эксперты полагают, что рост цен на авиабилеты продиктован, в первую очередь, сильным желанием перевозчиков отчасти компенсировать потери, понесенные авиакомпаниями в период карантина.

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