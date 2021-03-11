На Кубани на месяц позже приступили к севу яровых

Фото: архив КП
Фото: Павел МАРТИНЧИК
К севу уже приступили в 13 районах края.
На Кубани в этом году на 70 тыс. га увеличат посевные площади по сахарную свеклу, горох, сою и рапс.
В целом в крае рассчитывают засеять 1,8 млн га яровых. Зерновые и зернобобовые в этой доле займут 740 тыс. га.
- Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, современной техникой, – сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Чтобы сохранить плодородность почвы, хозяйства должны засеивать не менее 10% площадей многолетними травами, уточнили в пресс-службе администрации края.
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