На Кубани на месяц позже приступили к севу яровых

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К севу уже приступили в 13 районах края.

На Кубани в этом году на 70 тыс. га увеличат посевные площади по сахарную свеклу, горох, сою и рапс.

В целом в крае рассчитывают засеять 1,8 млн га яровых. Зерновые и зернобобовые в этой доле займут 740 тыс. га.

- Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, современной техникой, – сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Чтобы сохранить плодородность почвы, хозяйства должны засеивать не менее 10% площадей многолетними травами, уточнили в пресс-службе администрации края.

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