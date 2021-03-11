В Сочи состоится премьера музыкального моноспектакля «Метель»

Фото предоставлено организаторами концерта

В Сочи 13 марта в парке науки и искусства «Сириус» состоится премьера музыкального моноспектакля «Метель». Знаменитое произведение исполнит Симфонический оркестр радио «Орфей» и Народный артист России Борис Щербаков.

- Эту небольшую повесть о юной девушке, которая соглашается тайно обвенчаться с возлюбленным, и, по воле случая, становится женой совершенно незнакомого ей человека, Пушкин написал всего за один день, - напомнили организаторы концерта.

Благодаря музыке Георгия Свиридова, романтическая история превратилась в полный драматизма рассказ о неожиданных поворотах судьбы. Тревога и отчаяние, грусть и надежда, любовь и счастье - все есть в этой музыке.

Зрители «увидят», как густой снег заметет пути-дороги, ветер сбивает с ног, едва слышно звенят бубенцы, миром правит метель.

В этот же вечер Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением художественного руководителя, Заслуженного артиста России Сергея Кондрашева исполнит для гостей «Сириуса» сюиты из балетов Чайковского «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Лобода дала закрытый концерт в Сочи

В Сочи прошел закрытый концерт Светланы Лободы. Несмотря на то, что гостей было немного, событие это взорвало город. Сочинцы вопрошали - почему было так много охраны, и для кого пела звезда (подробности)