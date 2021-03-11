В Краснодаре трамваи и троллейбусы выйдут на линию позже, чем обычно

Фото: krd.ru.

В краевом центре 14 марта сместится время выхода первых трамваев и троллейбусов на линию. Маршруты электротранспорта начнут работу в среднем на полчаса позже обычного. Так что, долго на остановке стоять не придется.

- Это связано с ремонтными работами на тяговой подстанции № 22, которые пройдут в ночь с 13 на 14 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской мэрии.

Время выхода первых рейсов трамваев и троллейбусов из микрорайонов Гидростроителей и Пашковского будет скорректировано.

Трамвай маршрута № 5 от конечной остановки «Улица Бершанской» отправится в 06:27, троллейбус № 7 от аэропорта начнет движение в 06:38, троллейбус № 12 выйдет на линию с улица Благоева в 06:17, а № 13 - в 06:26.

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