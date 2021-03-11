На Кубани фура после столкновения с двумя влетела в торговый павильон

Фото: отдела по пропаганде безопасности движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае фура влетела в торговый павильон. Авария произошла в районе второго километра трассы Джубга-Сочи в Туапсинском районе около 16:00 11 марта. В ДТП столкнулись три машины.

Фото: отдела по пропаганде безопасности движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительным данным, женщина-водитель за рулем автомобиля Mitsubishi не выбрала безопасную скорость движения, на левом закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом с полуприцепом Volvo. От удара машина влетела в фуру "МАН" и врезалась в стену торгового павильона.

- В данном дорожно-транспортном происшествии ни кто не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: отдела по пропаганде безопасности движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

На месте происшествия на несколько часов было оперативно организовано реверсивное движение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снегопад в Краснодаре приводит к множеству ДТП на улицах города

Мартовский снегопад в Краснодаре уже доставляет новые беды горожанам. Многие автомобили в краевом центре традиционно ездят на летней резине (продолжение)