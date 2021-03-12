Отключения света в Сочи 15 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 15 марта 2021 будут происходить во всех четырех внутригородских районах курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на энергообъектах. В будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу ТП.

Адлерский район

15 марта с 08:00 до 18:00 свет будут отключать на улицах Краснофлотская и Камская.

Хостинский район

15 марта с 08:00 до 17:00 в веерное отключение попадут жители улиц Есауленко

(частично), переулка Хрустальный (частично) с садового товарищества «Лесная поляна-2».

Центральный район

15 марта с 09:00 до 17:00 на несколько часов свет пропадет на улице Клубничная, 6, 9, 10, 8, 4, 11, 1/19, Виноградной 183, Труда 15, 13 А, Пионерской (частично), Красной 35 А, СОШ № 20 и ДЮСШ № 9, а также – на улице Навагинская, 11.

Лазаревский район

15 марта с 08:00 до 17:00 запланировано на некоторое время обесточить село Ахинтам, улицы Ахинтам, Кичмайская, аул Большой Кичмай, улицы Убыхская, Ачмизова, Заречная, село Культурное Уч-Дере, улицы Чайная, 9 Мая, Запорожская, поселок Верхнее Буу, улицы Октемберянская, Холмская, Кедровая, пер. Пчелиный.