Жителей Сочи предупредили о сильном снеге в горах и предгорьях города

Фото с веб-камер Роза Хутор

В Сочи распространили экстренное предупреждение. В горах и предгорьях города ожидается сильный снег до конца дня 12 марта.

- Из-за снегопада возможно достижение опасных отметок. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами, гололедицей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта.

Сейчас все городские оперативные и дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов просят не выезжать в город на машинах, а тем более на летней резине.

Напомним, в случае ЧС нужно звонить на номера «101» и «112».