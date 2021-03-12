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Общество12 марта 2021 9:09

Жителей Сочи предупредили о сильном снеге в горах и предгорьях города

Осадки на курорте ожидаются в течение дня 12 марта
Яна КОПЫЛОВА
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Фото с веб-камер Роза Хутор

В Сочи распространили экстренное предупреждение. В горах и предгорьях города ожидается сильный снег до конца дня 12 марта.

- Из-за снегопада возможно достижение опасных отметок. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами, гололедицей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта.

Сейчас все городские оперативные и дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Автомобилистов просят не выезжать в город на машинах, а тем более на летней резине.

Напомним, в случае ЧС нужно звонить на номера «101» и «112».