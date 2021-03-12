Последние новости на 12 марта 2021: площадь пожара в многоэтажке Анапы составила более 3000 кв.м

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Последние новости на 12 марта 2021. Площадь пожара в многоэтажке Анапы увеличилась до 3150 кв.м. На месте продолжают работать спасатели, жильцов временно расселяют в гостиницы.

Главный архитектор Краснодара заболела коронавирусом. Наталья Машталир сообщила, что лечится от опасной инфекции уже неделю.

В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел элитный «Ягуар». Полиция краевого центра ищет поджигателя дорогой машины.

Пенсионерка на Кубани грозилась убить пристава и получила 1,5 года тюрьмы. Отбывать срок она может отправиться в колонию-поселение.

10 млрд рублей в Краснодарском крае направят на завершение долгостроев. Эти средства должны помочь решить проблемы дольщиков к 2023 году.