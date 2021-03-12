Погода на 12 марта 2021 года в Краснодаре

Фото: КП - Кубань

Зима возвращается на Кубань. Ближе к концу недели столбики термометров стремительно рванули вниз. Ночь с четверга на пятницу стала одной из самых холодных за последнее время в краевом центре. Температура воздуха опускалась до минус шести – минус восьми градусов.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до плюс двух градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде.

Также в Краснодаре ожидаются порывы ветра до 16-18 м/с.