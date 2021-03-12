12 школ и 20 детских садов открылись в Краснодаре с 2017 года Фото: Мария ЛЕНЦ

С 2017 года в Краснодар были открыты 12 школ и 20 детских садов. Такими темпами социальные объекты в краевой столице не возводили несколько десятков лет.

- Только за 2020-й год были построены 4 школы и 2 детских дошкольных учреждения. Ещё один сад перевели из частной собственности в муниципальную, отремонтировали. Сейчас он уже работает, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время ежегодного отчета главы.

Сейчас на баланс города поступили десять детских садов. Они были приняты из разных источников. После капитального ремонта в Краснодаре возобновили работу начальная школа «Перспектива». Она расположена в Пашковском микрорайоне.

- Сейчас возводятся еще 9 школ и 6 детских садов. Уже разработаны проекты и получены положительные заключения по 4 школам и еще 5 дошкольным учреждениям, – добавил мэр Краснодара.

Из-за пандемии коронавируса долгое время были закрыты учреждения культуры. За время карантинных мер в городе были отремонтированы 36 объектов в 19 муниципальных учреждениях.