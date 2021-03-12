Более 300 земель вернулись в собственность Краснодара за четыре года Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

За четыре года Краснодар вернул в муниципальную собственность 321 земельный участок. Их суммарная площадь составила 416 гектаров.

Большой вклад в это дело внесли застройщики из краевой столицы. Они безвозмездно передали участки администрации.

- В парке «Солнечный остров», в микрорайонах Гидрострой и Фестивальный вернули в городскую собственность участки. В ближайшем будущем они будут новыми точками притяжения для горожан, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время ежегодного отчета главы.

Особое внимание глава краевой столицы уделил Карасунским водоемам. Недавно они получили статус прудов. После завершения всех правовых процедур город очистит и благоустроит прогулочную зону около водоемов.