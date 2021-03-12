74 долгостроя ввели в эксплуатацию в Краснодаре в 2020 году

Фото мэрии Краснодара

В 2020 году в Краснодаре были введены в эксплуатацию 74 долгостроя. Это на 16 домов больше, чем планировалось. Дольщики получили ключи от 10,5 тысяч квартир.

- Жилые комплексы «Вдохновение», «Кларисса», «Калина Парк» и «Самоцветы» и многие другие, которые вошли в соглашение, будут финансироваться из федерального бюджета, – сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время ежегодного отчета главы

Глава города отметил, что к 2023 году в Краснодаре не должно остаться долгостроев. Он отметил, что при нынешней поддержке администрации Краснодарского края и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева город справится с этой целью.

Большое внимание Евгений Первышов уделил ветхому жилью. Он отметил, что в 2018 году были расселены четыре таких дома, в 2019 – пять, в 2020-м – девять. В этом году в Краснодаре планируется расселить людей еще из девяти аварийных строений.

- Сейчас мы активизировали работу с Фондом содействия реформированию ЖКХ, чтобы получить в том числе федеральную поддержку в этом вопросе, – резюмировал мэр Краснодара.