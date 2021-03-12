В 2021 году в Краснодар поставят 23 новых трамвая

Фото: krd.ru

12 марта мэр Краснодара Евгений Первышов выступил с ежегодным отчётом о результатах работы администрации города. Одна из тем касалась развития общественного транспорта.

- Несмотря на кризисный год, нам удалось сделать прорыв в пассажирских перевозках и запустить два важных проекта, - отметил глава Краснодара.

Фото: krd.ru

Впервые за 20 лет в Краснодаре началось строительство новой трамвайной ветки на улице Московской. Еще одно совершенно новое для города направление – обновление троллейбусного парка. Теперь их собирают на базе муниципального предприятия «КТТУ».

- С первых чисел января новая трамвайная линия строится на улице Московской. На очереди Восточно-Кругликовкий микрорайон и микрорайон Гидростроителей, туда тоже будут тянуть ветки, - отметил мэр.

Стоит отметить, что в Краснодаре также обновляют трамваи. В краевую столицу уже поставлено 80 новых современных вагонов. В 2021 году парк пополнится ещё на 23 трамвая.

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