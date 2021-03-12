Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 марта выросло на 130

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 12 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 130 человек. Количество инфицированных с начала пандемии превысило 40 тысяч человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск и Сочи, здесь выявили 34, 14 и 11 новых случаев соответственно. Девять заболевших коронавирусом выявлено в Кавказском районе, по восемь – в Выселковском и Динском.

- Шесть положительных результатов получили пациенты в Геленджике. По пять – в Кореновском, Апшеронском и Усть-Лабинском районах. По четыре человека попали в госпитали в Белореченском и Приморско-Ахтарском районах, три – в Туапсинском. По два инфицированных выявили в Каневском, Северском, Тбилисском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Единичные случаи заболевания зафиксированы в Лабинском, Отрадненском, Темрюкском и Павловском, а также в Анапе и Армавире. Также известно, что среди заболевших COVID-19 за сутки – трое детей, младшему – четыре года.

В настоящее время 1027 жителей лечатся в стационаре, 2052 – на дому. Также отметим, что 73 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 69 – на ИВЛ, 4 – на ЭКМО.