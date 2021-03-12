В Анапе проверят законность строительства мансардного этажа в горевшем доме

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

В краевом центре прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям после пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе. Утром 12 марта на улице Лазурной сгорел мансардный этаж. Огонь уничтожил более 3 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, выгорели 24 квартиры из 180. Жителей временно разместили в гостиницах.

– Всем жителям нужно объяснить, когда и какие действия будут предприниматься, чтобы они как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры. Сейчас нужно оперативно укрыть восьмой этаж, отрезать электрику от сгоревшей мансарды, приступить к подключению других этажей, – сказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

После полной ликвидации пожара специалисты проведут оценку причиненного ущерба. Также специалисты проверят законность строительства мансардного этажа в горевшем доме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что прокуратура и следственный комитет проверяют версию о перепланировке одной из квартир – местные жители сообщили, что на мансарде была оборудована баня. Из-за нее мог случиться пожар.

Дом взят на круглосуточно охрану. В целях обеспечения сохранности полицейские проведут фиксацию оставшегося имущества граждан.