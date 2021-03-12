В Сочи ожидаются снег и морозы 13 марта

Фото мэрии Сочи

- Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят 17-22 м/с. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -1 - -3°, на дорогах местами возможна гололедица,- говорится в сообщении мэрии курорта.

Кроме того, в предгорьях ночью и утром 13 марта пройдет сильный снег, который будет еще и налипать на провода и деревья. Ухудшение видимости в осадках 500-1000м.

На дорогах Сочи местами возможна гололедица, поэтому экстренные службы настоятельно советуют водителям не выезжать на трассы без зимней резины.

Все городские оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы.

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- Из-за снегопада возможно достижение опасных отметок. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами, гололедицей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-курорта. (читать далее)