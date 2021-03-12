Горнолыжный сезон в Сочи продлится до начала апреля

Фото мэрии Сочи

На горнолыжных курортах Красной Поляны из-за необычно холодного окончания зимы и начала весны сформировался устойчивый снежный покров. Как считают власти Сочи, погода позволит лыжникам и сноубордистам кататься, как минимум, до конца марта.

Нынешней зимой горнолыжные курорты приняли около 200 тысяч туристов. Это заметно выше показателей сразу нескольких минувших лет.

Загрузка отелей в горах и на побережье курорта остается достаточно высокой и сейчас.

Особое внимание в Сочи уделяется безопасности гостей горнолыжных курортов в условиях действующих прогнозов по лавинной опасности.

– . Там, где катание запрещено из-за действующего режима лавиноопасности, недопустимо присутствие людей. Горнолыжные курорты должны оперативно информировать своих гостей об открытых для катания трассах и действующих ограничениях, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

Как ранее сообщалось, с начала 2021 года Сочи уже принял более 1 миллиона туристов.