«Фанагория» завоевала две золотых медали в Берлине

Фото с сайта компании "Фанагория"

Обнародованы итоги первого в этом году международного дегустационного конкурса вин, в котором приняла участие «Фанагория». Из Берлина пришла новость о том, что на XXVIII конкурсе Mundus Vini фанагорийские вина удостоена двух золотых медалей.

Нашими победителями стали выдержанные красные вина «100 оттенков красного. Саперави» урожая 2016 года и дебютант конкурсов «Крю Лермонт Красностоп» урожая 2018 года.

«100 оттенков красного. Саперави» урожая 2016 года – самое именитое фанагорийское вино, – рассказал генеральный директор Группы компаний «Фанагория» Петр Романишин. – Оно – неизменный участник самых именитых международных состязаний, начиная с 2018 года. Награда в Берлине стала его десятой медалью, а география конкурсов включает Великобританию, Словакию, Австрию (здесь оно выступало трижды), Израиль и Россию. Думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что фанагорийские вина добиваются не просто признания ведущих мировых экспертов, но и утверждают постоянство своего высокого качества».

Конкурс Mundus Vini проводит известное немецкое издательство Meininger Verlag дважды в год. Авторитетное жюри ежегодно дегустирует более 11 тыс. образцов вин. Согласно утверждению организаторов, конкурс является «одним из важнейших и наиболее уважаемых виных конкурсов в мире». Согласно правилам конкурса, медалями могут быть награждены не более 40% от общего количества образцов, получившие самые высокие баллы в своей категории.