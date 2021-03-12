1 млрд рублей вложила компания Danone в новое производство в Лабинске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Французская продовольственная компания Danone вложила 1 млрд рублей в новый завод кисломолочных продуктов в Лабинске. Это будет первое в России производство напитков на основе кокоса и миндаля. Выпускать продукт будут под брендом Alpro.

Ранее подобные напитки производились только в странах Евросоюза и Великобритании. Все продукты натуральные и не содержат ГМО.

По словам гендиректора группы компаний Danone в России Чарли Каппетти, производство продуктов на основе растительного сырья является новым направлением в структуре бизнеса.

- Мы хотим, чтобы люди лучше питались и были более здоровыми. Уверен, что локализация такого известного бренда будет этому способствовать, - сказал Чарли Каппетти.

Как считает глава компании, локализация такого известного бренда, как Danone, будет этому способствовать.

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