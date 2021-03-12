В Краснодаре четыре сквера благоустроят к осени

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов на десятом внеочередном заседании пообещал жителям краевого центра, что к осени 2021 года будут приведены в порядок зеленые зоны города. В их число вошли бульвар “Мариинский”, “Героев Разведчиков”, сквер им. Льва Толстого, городской сад “Сосновый.

Именно за эти зеленые зоны краевой столицы проголосовали граждане.

Работами по благоустройству займутся ООО «Европа», ООО «Файнэншиал Энд Девелопмент Компани», ООО «Зеленый город», ООО «Кубаньэнергостройремонт».

- Мы приобрели большой опыт в плане благоустройства, его может оценить каждый краснодарец в своем микрорайоне по тем зеленым зонам, которые мы уже сделали, - сказал на совещании Евгений Первышов.

Бульвары и скверы Краснодара финансируются по программе национального проекта "Жилье и городская среда”.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

С 15 марта в Краснодаре начинается месячник по благоустройству

17 апреля в краевом центре состоится общегородской субботник (читать также)