Банк РНКБ начал прием заявок по новой льготной госпрограмме «Кредит на восстановление деятельности» по ставке 3% годовых

Банк РНКБ начал прием заявок на кредитование по новой льготной государственной программе для предприятий из наименее восстановившихся отраслей экономики. Условия программы дают возможность получить кредит на восстановление предпринимательской деятельности по ставке 3% в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 279 от 21.02.2021г.

РНКБ был включен в перечень уполномоченных банков для реализации данной программы Министерством экономического развития РФ. Лимит на реализацию данной программы для РНКБ был одобрен МЭР РФ в размере 4,8 млрд рублей.

Отметим, что данной программой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее воспользовались кредитом в рамках ПП РФ № 696 – «Кредит на возобновление деятельности» и при этом включены в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности.

Оставить заявку на получение кредита по данной программе можно на официальном сайте банка.

Оформить кредит со ставкой 3% годовых в рамках данной программы предприятие может на срок не более 12 месяцев. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно.

- Реализация льготных госпрограмм по поддержке предпринимателей и предприятий является одним из основных приоритетов нашей работы с бизнесом, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – В прошлом году около 70% кредитов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам банк РНКБ выдал именно в рамках льготных программ.