На трассе М-4 "Дон" между Геленджиком и Новороссийском снято ограничение для большегрузов

Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, 12 марта прогнозируется усиление ветра до 35 м/с. Сохраняется и лавиноопасность в горных районах Сочи.

Непогода в Краснодарском крае накануне вмешалась в работу водителей большегрузных автомобилей.

Так, из-за сильного бокового ветра ограничено движение грузовиков на участке М-4 “Дон” между Геленджиком и Новороссийском.

- 12 марта было снято ограничение для грузовых автомобилей, которые были введены 11 марта из-за непогоды, - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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