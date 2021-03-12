В Сочи на учениях отработаны действия спасателей в случае наводнения и схода селей

Фото мэрии Сочи

В учениях приняли участие около 100 человек из муниципальной службы спасения. Было также задействовано 28 единиц техники.

Задача заключалась в отработке действий экстренных служб в деблокировании населенного пункта после схода селевого потока.

- В ходе учений были отработаны навыки спасения людей из подтопленных домов, эвакуации местных жителей через реку Псезуапсе с помощью искусственной переправы, откачки дождевой воды из дворов, оказания первой медицинской помощи, транспортировки людей в безопасное место. Параллельно с этим энергетики устраняли последствия обрывов высоковольтной линии электропередачи, а сотрудники Водоканала обеспечивали местное население чистой питьевой водой,- сообщает мэрия Сочи.

Учения прошли в горном ауле Тхагапш Лазаревского района курорта, потому что именно здесь около 5 лет назад местные жители серьезно пострадали от селя и крупного наводнения.

- Учения на данной территории проводятся с периодичностью раз в три года для проверки слаженности действий сил и средств муниципального звена, – отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

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