Проект крупнейшего в ЮФО онкоцентра представили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре планируется открыть крупнейший онкологический центр в Южном федеральном округе. Больница будет построена из расчета на 1000 коек, там же будет поликлиника с пропускной способностью 1,5 тыс. посещений в день.

Разработал проект "ГИПРОЗДРАВ", на счету которого более 19 спроектированных медучреждений.

- Создание высокотехнологичного онкоцентра – приоритетная задача для края. Существующие медучреждения с нагрузкой уже не справляются. Поэтому нам нужно как можно скорее перейти от стадии проектирования к строительству, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В новом медучреждении будут открыты онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки, где будут применять самые современные методики лечения злокачественных опухолей.

- Проект онкоцентра в Краснодаре готов к госэкспертизе. Мы планируем, что медкомплекс будет состоять из нескольких блоков. Это позволит строить поэтапно и организовать подземные парковки, – отметила гендиректор “ГИПРОЗДРАВа” Елена Мурашова.

Строить онкоцентр начнут в поселке Новознаменском, к будущему медучреждению планируется сделать удобный подъезд и развязку дороги М-4 “Дон”.

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