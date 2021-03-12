Суд оставил в силе решение о взыскании с «кущевской банды» 140 млн рублей в пользу предпринимателя

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Краснодарский краевой суд на своем заседании накануне оставил в силе решение Кущевского районного суда о взыскании материального ущерба в размере 140 миллионов рублей с участника «кущевской банды» Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней в пользу местного предпринимателя Александра Исюка, который ранее подвергался вымогательству со стороны фигурантов дела.

Тяжбы в судах различных инстанций по этому делу длились более года. Сторона ответчиков всячески, под всевозможными предлогами, старалась затягивать процесс.

- В судебных заседаниях Кущевского районного суда были исследованы тома первичных документов, допрошены десятки свидетелей. Суд также обеспечил в соответствии с процессуальным законом участие в деле по системе ВКС осужденного Цеповяза, что в совокупности позволило объективно и всесторонне изучить предъявленные требования к тем, кто однозначно причастен ко всем экономическим делам Кущевской банды и создавал ее финансовую основу,- рассказал адвокат Генрих Хачатуров.

Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия краевого суда не нашла законных оснований для пересмотра решения нижестоящего суда. С ответчиков будет взыскана сумма в 140 миллионов рублей.

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