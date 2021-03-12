55 тыс. деревьев высадят на Кубани в рамках акции «Сад памяти»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках международной акции “Сад памяти” в Краснодарском крае будет высажено 55 тыс. деревьев на территориях лесничеств. Эта акция - память о 27 миллионах человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В память о них и планируется высадить 27 млн дереьев.

Организовали акцию всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология».

Акция будет проходить четыре месяца, и Краснодарский край станет первым пилотным регионом. Чтобы поучаствовать в акции достаточно зарегистрироваться на сайте садпамяти2021.рф

Акция “Сад памяти” подразумевает конкретные факты из времен ВОВ. Так, в Новороссийске посадку деревьев решили посвятить Герою Советского Союза Унану Аветисяну.

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