Прямые авиарейсы из Саранска в Краснодар откроются весной

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце марта из столицы Мордовии в Краснодар запускает рейсы "Азимут", в конце мая - "ИрАэро".

- "Азимут" будет выполнять рейсы в столицу Кубани с 28 марта два раза в неделю - по средам и воскресеньям, - сообщили "Авиалинии Мордовии".

Лайнер будет вылетать из Краснодара в 08.00, время в пути займет 2 часа. Обратно самолет будет отправляться в 16.30, а в столице Кубани приземляться в 18.35.

"ИрАэро" откроет перевозки с конца мая, полеты завершатся в сентябре. Рейсы также будут осуществляться дважды в неделю.

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