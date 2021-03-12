Полиция на Кубани обнаружила более 700 литров поддельного спиртного на подпольных складах

Фото ГУ МВД по краю

Полиция и Росгвардия на Кубани провели крупную операцию по выявлению производства и сетей продажи поддельного алкоголя.

В результате обысков в частных домах и на складах в Краснодаре, а также в Усть-Лабинском, Динском и Отрадненском районах региона обнаружены огромные запасы фальсифицированного спиртного и тары. Список обнаруженного занимает десятки страниц в протоколах.

В обще сложности обнаружено и изъято более 700 литров поддельного спиртного в широком ассортименте, а также найдены 422 тысяч бутылок, оклеенных этикетками известных торговых марок, и подготовленных к наполнению самопальным спиртным.

Полицией изъято и производственное оборудование, в том числе укупорочный станок, аппарат для производства дистиллятов, станки для изготовления пробок и прокатки бутылки.

- ОМВД России по Курганинскому району в отношении двоих жителей Кубани в возрасте 40 и 54 лет возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»,- сообщает ГУ МВД по краю.