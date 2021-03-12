Краснодарский край исключили из программы льготной ипотеки

Фото: архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарский край вышел из льготной ипотеки под 6,5% годовых. Такое решение принял Центробанк России.

Кроме южного региона в льготную ипотеку не вошли Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург.

- В этих регионах было реализовано около 54% всех льготных программ. На наш взгляд, здесь уже нельзя говорить об антикризисной роли льготной ипотеки, — считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

За прошлый год на Кубани было оформлено 7,15 тыс. сделок по программе льготной ипотеки. По количеству жилищных займов регион занял третье место.

- Как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья, - объяснила действия Центрального Банка Набиуллина.

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