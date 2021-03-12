В Новороссийске уволили водителя маршрутки, высадившего школьника в ураган

Фото: архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске в ураган и ледяную метель был высажен из маршрутки школьник. Несмотря на то что он оплатил проезд, водитель автобуса отказался ехать по заданному маршруту.

В итоге во время непогоды школьник добирался от остановки «Центральный рынок» до поселка Мефодиевка целых 6 километров. Возмущенные родители направили претензию в городское управление транспорта.

Бессердечный водитель автоколонны ООО «Юг Сервис» руководством был уволен.

Напомним, что в России с марта этого года вступил закон, который запрещает водителям высаживать несовершеннолетних пассажиров в непогоду.

Эта история стала известна и мэру города Игорю Дьяченко, который не остался в стороне и высказался по этому поводу в своем Инстаграмме.

- Ситуация сложилась двоякая. Вероятно, водитель решил не продолжать маршрут, поскольку не был уверен в его безопасности из-за погодных условий и обледенения дороги. Но в этом случае мужчина мог хотя бы попросить школьника сообщить об этом родителям, или попросить через ребенка связаться с ними и объяснить ситуацию. Как бы то ни было, оставить несовершеннолетнего один на один с норд-остом – по меньшей мере, бездушно, - написал на своей странице мэр.

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