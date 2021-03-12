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Общество12 марта 2021 21:04

В Адыгее начальник изолятора временного содержания стал фигурантом уголовного дела

Он подозревается в превышении должностных полномочий за организацию незаконного свидания для заключенного
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник изолятора временного содержания отдела МВД России по городу Майкопу стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ за организацию незаконного свидания для заключенного. Дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

По данным следствия, 4 февраля подозреваемый нарушил правила внутреннего распорядка изолятора: без письменного разрешения следователя он дал указание конвоировать арестованного в одну из частных медицинских клиник столицы Адыгеи.

- Таким образом, арестованный получил возможность встречи со своей дочерью на длительное время без контроля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Республике Адыгея. - Расследование уголовного дела продолжается.

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