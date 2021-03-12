В Анапе начался сбор помощи для жителей многоэтажного дома, где произошел крупный пожар

Фото: anapa-official.ru

В Анапе начался сбор помощи для жителей многоэтажного дома в микрорайоне Алексеевка, где произошел крупный пожар. Одежду, средства гигиены, предметы быта и детские товары собирает для погорельцев государственный центр помощи «Вторые руки».

- В продуктах необходимости нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы и напомнили, что Центр помощи работает ежедневно по адресу: улица Советская, 134., с 9:00 до 17:00.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что необходимо остерегаться мошенников и сотрудничать только с официальными благотворительными центрами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что следователи СК предварительно установили возможного виновника крупного пожара в Анапе, в результате которого огнем были уничтожены 23 квартиры в жилой многоэтажке.

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Примерно в половине пятого утра 12 марта в пожарную охрану Анапы стали поступать десятки звонки с одного и того же адреса.(читать далее)