Отключения света в Сочи 15 марта 2021: где не будет электричества в понедельник

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 15 марта 2021 как всегда будут происходить во всех четырех внутригородских районах курорта только в рабочие дни. В выходные обесточивать жилые дома и организации не планируется. Ближайшие ремонтные работы на электрообъектах запланированы на понедельник.

Адлерский район

15 марта с 08:00 до 18:00 свет на некоторое время могут отключать на улицах Краснофлотская и Камская.

Хостинский район

15 марта с 08:00 до 17:00 без электричества на несколько часов останутся жители улиц Есауленко (частично), переулка Хрустальный (частично) с садового товарищества «Лесная поляна-2».

Центральный район

15 марта с 09:00 до 17:00 временно свет пропадет на улице Клубничная, 6, 9, 10, 8, 4, 11, 1/19, Виноградной 183, Труда 15, 13 А, Пионерской (частично), Красной 35 А, СОШ № 20 и ДЮСШ № 9, а также – на улице Навагинская, 11.

Лазаревский район

15 марта с 08:00 до 17:00 запланированы работы на энергообъектах, которые обеспечивают электричеством местные села. Временно обесточат село Ахинтам, улицы Ахинтам, Кичмайская, аул Большой Кичмай, улицы Убыхская, Ачмизова, Заречная, село Культурное Уч-Дере, улицы Чайная, 9 Мая, Запорожская, поселок Верхнее Буу, улицы Октемберянская, Холмская, Кедровая, переулок Пчелиный.