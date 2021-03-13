На Кубани до конца июня планируют привить от COVID-19 не менее 65% от взрослого населения

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае до конца июня планируют привить от COVID-19 не менее 65% от взрослого населения. В регионе уже проведена вакцинация более 163 тысяч человек, из них полный курс получили 93,8 тысяч человек

- Всего в регион поставлено в более 170 тысяч доз вакцины, - сообщил замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

По его словам, в течение трех месяцев – с апреля по июнь – будет организовано проведение масштабной вакцинации. Юрий Сарычев подчеркнул, что данная мера необходима для создания коллективного иммунитета.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, количество инфицированных с начала пандемии превысило 40 тысяч человек.

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