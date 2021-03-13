Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 марта выросло на 127

Эпидситуация стабилизируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб обнародовал статистику по числу заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 марта. Эпидемиологическая обстановка стабилизируется, но о полном избавлении от инфекции речи не идет.

За сутки положительный диагноз получили 127 человек. Количество инфицированных с начала пандемии превысило 40 тысяч человек.

- 34 положительных результата получили пациенты в Краснодаре. В Анапе – 13, в Геленджике – 9, в Новороссийске – 7. Шесть человек заболели в Сочи, по 5 – в Туапсинском, Северском и Тихорецком районах. По 4 новых пациента в Динском, Ейском, Темрюкском и Белоглинском районах. На территории Армавира и Кавказского района зафиксировали по три случая инфицирования. В Кореновском, Абинском, Крыловском, Успенском, Усть-Лабинском, Павловском районах по двое заболевших. По одному жителю с коронавирусом прибавилось в Белореченском, Выселковском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском, Щербиновском, Гулькевичском, а также Крымском районах., - сообщили «КП» - Кубань» в оперштабе региона.

В настоящее время 1032 жителей лечатся в стационаре, 2028 – на дому. С начала пандемии от инфекции умерли 2108 человек.