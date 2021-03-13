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Общество13 марта 2021 8:59

Снегопад и морозы прогнозируют в Краснодарском крае

Метеорологи пока не обещают тепла
Ева МУР
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Весна пока и не думает вступать в свои права

На календарях уже почти середина марта. Но зима пока не собирается покидать просторов Кубани. На 13 марта синоптики вновь спрогнозировали переменную облачность, снег, гололед и сильный ветер.

- Такая погода будет царствовать на всей территории региона и даже на побережье Черного моря, - гласит прогноз на сайте краснодарского гидрометцентра.

Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, местами в восточной половине края до -13 градусов. Днем +2…+7 градусов, в юго-восточных предгорных районах 0…+5 градусов.

Более того, в Анапе и Геленджике действует штормовое предупреждение. Ветер достигнет скорости 20 метров в секунду. Будьте осторожны и не выходите по возможности на улицу!