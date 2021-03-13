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Общество13 марта 2021 10:23

В Краснодаре начнут ремонт улицы Черкасской

Работы стартуют в понедельник, 15 марта
Ева МУР
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Город начал ремонтировать дороги

В Краснодаре в понедельник, 15 марта, начнут ремонт улицы Черкасской. Впервые для этого будут использовать новый финансовый инструмент - облигационный заем. Планируется, что дорогу расширят до трех полос, встроят в нее ливневку, установят фонари, остановки, проложат тротуары и пешеходные переходы.

- По новой системе финансирования дорожных работ мы отремонтируем 7 участков улиц в Краснодаре, - сообщил замглавы города Антон Доронин.

Общая стоимость работ составляет почти два миллиарда рублей, протяженность дорог — около 17 километров.