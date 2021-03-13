ДТП с пятью пострадавшими на Кубани 13 марта 2021: молодежные «покатушки» закончились реанимацией

Фото: УГИБДД по краю
ДТП с пятью пострадавшими на Кубани 13 марта 2021 произошло на одной из улиц Курганинска.
Фото: УГИБДД по краю
- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-211440» ехал по улице Мира со стороны улицы Калинина в сторону улицы Матросова. Затем он развернулся так, как это запрещено ПДД и врезался в автомобиль «ВАЗ-211440» движущийся попутно. Из-за этого вторая машина потеряла управление и съехала в кювет, врезавшись в дерево, - сообщили "КП" - Кубань" в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
Фото: УГИБДД по краю
Сейчас все пятеро пострадавших, среди которых есть 21-летняя девушка, находятся в больнице. Остальным назначено амбулаторное лечение.
Фото: УГИБДД по краю
Полицейские разбираются в причинах аварии.