ДТП с пятью пострадавшими на Кубани 13 марта 2021: молодежные «покатушки» закончились реанимацией

Фото: УГИБДД по краю

ДТП с пятью пострадавшими на Кубани 13 марта 2021 произошло на одной из улиц Курганинска.

Фото: УГИБДД по краю

- По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-211440» ехал по улице Мира со стороны улицы Калинина в сторону улицы Матросова. Затем он развернулся так, как это запрещено ПДД и врезался в автомобиль «ВАЗ-211440» движущийся попутно. Из-за этого вторая машина потеряла управление и съехала в кювет, врезавшись в дерево, - сообщили "КП" - Кубань" в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: УГИБДД по краю

Сейчас все пятеро пострадавших, среди которых есть 21-летняя девушка, находятся в больнице. Остальным назначено амбулаторное лечение.

Фото: УГИБДД по краю

Полицейские разбираются в причинах аварии.