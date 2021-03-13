На Кубань придет настоящее потепление

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В Краснодарском крае к понедельнику, 15 марта, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Такой прогноз сделали в краснодарском гидрометцентре.

- В выходные никаких существенных сдвигов в погоде не предвидится. Кое-где и сегодня, 13 марта, идет снег. Зато в следующие пару суток потеплеет до +15 градусов. Правда, в основном, это коснется районов Черноморского побережья, - сообщили метеорологи.

На остальной территории Краснодарского края будет не выше +6+12 градусов.

К слову, завтра, 14 марта, в России отмечают конец Масленичной недели. Как известно, в старину ее отмечали сжиганием чучела Зимы. Считалось, что в этот день весна сменяет собой холодное время года.