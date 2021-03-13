В Адыгее осудили 22-летнего парня за избиение полицейского

Молодой человек заплатит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее суд приговорил 22-летнего парня к штрафу в сто тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции при исполнении. Дело было в мае прошлого года, когда нетрезвый молодой человек прогуливался по проезжей части дороги в Тахтамукайском районе.

К нему подошел сотрудник патрульно-постовой службы и потребовал уйти с дороги, чтобы тот не попал под машину. В ответ полицейский получил удар в челюсть.

- Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В законную силу он не вступил.